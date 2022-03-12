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В Мелитополе оккупанты назначили нового "мэра": названо ее имя

Автор: Мария Кучерявец

Российские оккупанты назначили нового "мэра" во временно оккупированном Мелитополе. Ею стала депутат Мелитопольского городского совета от Опозиційного блока Галина Данильченко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение Данильченко.

Предательница призвала местных жителей "подстроиться под новую действительность" и "не дестабилизировать обстановку и не участвовать в экстремистской деятельности".

Кроме того, известно, что Данильченко пригласила других депутатов к "сотрудничеству", заявив о создании Комитета народных избранников

"Наша задача - подстроить все механизмы на новую действительность. Чтобы как можно быстрее начать жить по-новому", - сказала она.

По словам самопровозглашенного мэра, в городе якобы "есть люди, которые пытаются дестабилизировать ситуацию и призывают жителей к экстремистским действиям".

Как сообщает издание РИА Мелитополь, Данильченко "лицо всем хорошо известне".

"Особа всем хорошо известна - правая рука бывшего нардепа Евгения Балицкого - депутатка Галина Данильченко. На местном телевидении она уже записала обращение к народным массам. В нем Галина Викторовна заявила, что в городе создается комитет народных избранников, который и будет руководить Мелитополем", - пишет издание.

Похищение мэра Мелитополя

Напомним, вчера в Мелитополе группой оккупантов из 10 человек был похищен мэр Мелитополя Иван Федоров, который отказался от сотрудничества с врагом. Во время похищения, ему надели пластиковый мешок на голову.

Враги задержали его в городском кризисном центре, где он занимался вопросами жизнеобеспечения украинского города.

После чего президент Владимир Зеленский заявил, что похищенный российскими оккупантами мэр Мелитополя жив. Но его пытают.

Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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