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Зеленський про викраденого окупантами мера Мелітополя: він живий, але його катують

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Київ, Субота 12 березня 2022 17:19
Зеленський про викраденого окупантами мера Мелітополя: він живий, але його катують Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Президент Володимир Зеленський заявив, що викрадений російськими окупантами мер Мелітополя живий. Але його катують.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави держави під час зустрічі з іноземними ЗМІ.

"Вони забрали мера Мелітополя, є відео, причому вони цього навіть не соромляться, - викрали. І сьогодні 2 тисячі городян вийшли на вулицю, попри те, що місто було окуповане ЗС РФ - городяни знали конкретно, показували, де воно знаходиться! Його катують за те, що він не хоче сказати, що радий бачити російську владу. Їм потрібне відео! Ми таке лише у кіно бачили", - розповів Зеленський.

Він зазначив, що звертався і до трьох європейських лідерів з проханням зателефонувати Путіну.

"Я зателефонував трьом лідерам (Еммануелю Макрону, Олафу Шольцу та Анджею Дуді - ред.) і попросив зателефонувати тій людині, яка сидить у Москві… Я б і сам зателефонував, але вона зі мною не спілкується, - і проговорили: мера треба відпустити", - додав Зеленський.

Нагадаємо, вчора в Мелітополі групою окупантів з 10 осіб був викрадений мер Мелітополя Іван Федоров, який відмовився від співпраці з ворогом. Під час викрадення, йому наділи пластиковий мішок на голову.

Вороги затримали його в міському кризовому центрі, де він займався питаннями життєзабезпечення українського міста.

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