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Зеленський про захоплення мера Мелітополя: Росія перейшла до нової стадії терору

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Київ, Субота 12 березня 2022 01:10
Зеленський про захоплення мера Мелітополя: Росія перейшла до нової стадії терору Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Росія перейшла до нової стадії терору, захопивши мера Мелітополя Михайла Федорова. Це прямий наступ на демократію.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на відеозвернення президента України Володимира Зеленського.

"Сьогодні в Мелітополі захопили мера міста Івана Федорова, який мужньо захищав Україну і людей. Очевидно, що це ознака слабкості загарбника. Вони не зустріли підтримки на нашій землі, хоча вони на неї дуже розраховували, бо роками брехали собі, що ніби в Україні чекають на Росію. Вони не знайшли колаборантів. Тому вони перейшли до нової стадії терору. Вони намагаються фізично ліквідувати представників законної влади. Захоплення мера Мелітополя - це не тільки злочин проти конкретної людини, громади, України. Це злочини проти демократії", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, що Іван Федоров був викрадений групою окупантів з 10 осіб, тому що відмовився від співпраці з ворогом. Під час викрадення, йому наділи пластиковий мішок на голову. Його затримали в міському кризовому центрі, де він займався питаннями життєзабезпечення українського міста.

Нагадаємо, що в МВС відреагували на викрадення мера Мелітополя Івана Федорова, назвавши це тероризмом.

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