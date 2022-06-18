У Мелітополі хочуть дозволити страчувати "терористів Зеленського": хто потрапив у розстрільний список

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РІА Мелітополь .

Застосовувати страту поки що збираються лише до "військових злочинців". При цьому визначати, хто є військовим злочинцем, само собою, будуть самі окупанти.

До цієї категорії пропонують зарахувати українських військовослужбовців та активістів, яких так званий член так званої Головної ради Військово-цивільної адміністрації Запорізької області Володимир Рогов, який виступив ініціатором "нововведення", називає не інакше як "терористами Зеленського" і відкрито закликає їх засуджувати до смертної кари, у крайньому разі, до довічного ув'язнення.

При цьому, за його словами, звинувачення у "масових вбивствах" та "військових злочинах" має виноситися "за законом", хоча суди у місті та районі давно не працюють.