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У Мелітополі хочуть дозволити страчувати "терористів Зеленського": хто потрапив у розстрільний список

Фото: у Мелітополі та районі та районі хочуть дозволити смертну кару (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У Мелітополі Запорізької області окупанти хочуть запровадити смертну кару.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РІА Мелітополь.

Застосовувати страту поки що збираються лише до "військових злочинців". При цьому визначати, хто є військовим злочинцем, само собою, будуть самі окупанти.

До цієї категорії пропонують зарахувати українських військовослужбовців та активістів, яких так званий член так званої Головної ради Військово-цивільної адміністрації Запорізької області Володимир Рогов, який виступив ініціатором "нововведення", називає не інакше як "терористами Зеленського" і відкрито закликає їх засуджувати до смертної кари, у крайньому разі, до довічного ув'язнення.

При цьому, за його словами, звинувачення у "масових вбивствах" та "військових злочинах" має виноситися "за законом", хоча суди у місті та районі давно не працюють.

Як повідомлялось, раніше в тимчасово окупованому Маріуполі росіяни також ввели смертну кару. У місті розстрілюють чиновників і волонтерів.

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Запорожская область