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В Мелитополе хотят разрешить казнить "террористов Зеленского": кто попал в расстрельный список

Фото: в Мелитополе и районе и районе хотят разрешить смертную казнь (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В Мелитополе Запорожской области оккупанты хотят ввести смертную казнь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА Мелитополь.

Применять смертную казнь пока что собираются только к "военным преступникам". При этом определять, кто является "военным преступником", само собой, будут сами оккупанты.

К этой категории предлагают причислить украинских военнослужащих и активистов, которых так называемый член так называемого Главного совета Военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов, выступивший инициатором "нововведения", называет не иначе как "террористами Зеленского" и открыто призывает приговаривать их к смертной казни или, в крайнем случае, к пожизненному заключению.

При этом, по его словам, обвинение в "массовых убийствах" и "военных преступлениях" должно выноситься "по закону", хотя суды в городе и районе давно не работают.

Как сообщалось, ранее во временно оккупированном Мариуполе россияне также ввели смертную казнь. В городе расстреливают чиновников и волонтеров.

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Запорожская область