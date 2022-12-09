В Мелитополе газовщики обыскивают квартиры и дома горожан

В Мелитополе газовщики, которые пошли на сотрудничество с оккупантами, подключают газ в квартиры и дома. А между делом обыскивают жилье абонентов.

"Сотрудники "Мелитопольгаза", которые последние несколько недель активно подключают газ в дома мелитопольцев, устраивают обыски в домах мирных жителей. А также выпытывают, где по соседству дома и квартиры, в которых никто не живет", - говорится в сообщении.

По словам горожан, приходят 2-3 человека для того, чтобы подключить газ, но на деле один вроде бы закончил работу, а второй говорит: "Покажите, где живут, и не живут люди и уводят". Тем временем сотрудник, который остался, обыскивает комнаты.