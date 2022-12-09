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В Мелитополе газовщики обыскивают квартиры и дома горожан

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Мелитополь, Пятница 09 декабря 2022 09:22
В Мелитополе газовщики обыскивают квартиры и дома горожан Фото: в Мелитополе газовщики обыскивают квартиры и дома горожан (mv org ua)
Автор: Наталия Гурковская

В Мелитополе газовщики, которые пошли на сотрудничество с оккупантами, подключают газ в квартиры и дома. А между делом обыскивают жилье абонентов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Мелитополь".

"Сотрудники "Мелитопольгаза", которые последние несколько недель активно подключают газ в дома мелитопольцев, устраивают обыски в домах мирных жителей. А также выпытывают, где по соседству дома и квартиры, в которых никто не живет", - говорится в сообщении.

По словам горожан, приходят 2-3 человека для того, чтобы подключить газ, но на деле один вроде бы закончил работу, а второй говорит: "Покажите, где живут, и не живут люди и уводят". Тем временем сотрудник, который остался, обыскивает комнаты.

Как сообщалось, во временно оккупированном Мелитополе российские войска с целью пополнения потерь планируют мобилизовать местных жителей.

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