ua ru
Чт, 08 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В оккупированном Мелитополе россияне хотят мобилизовать местных жителей, - Генштаб

Новина українською →
Мелитополь, Четверг 08 декабря 2022 09:22
В оккупированном Мелитополе россияне хотят мобилизовать местных жителей, - Генштаб Фото: в оккупированном Мелитополе россияне хотят мобилизовать местных жителей (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Во временно оккупированном Мелитополе российские войска с целью пополнения потерь планируют мобилизовать местных жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой данные Генштаба ВСУ.

"В городе Мелитополь Запорожской области отмечена выдача повесток мужчинам призывного возраста с требованием прибыть в военный комиссариат в ближайшее время", - отмечают в ведомстве.

При этом мэр Мелитополя Иван Федоров, комментируя эту информацию, напомнил, что уже вторую неделю на блокпосту в Васильевке российские захватчики не выпускают в сторону Запорожья мужчин, у которых нет военного билета или есть билет, подтверждающий пригодность к службе.

"Враг пытается пополнить ряды армии России "пушечным мясом" за счет наших мужчин... Террор на временно оккупированных территориях усиливается, поэтому необходимо как можно быстрее эвакуироваться из оккупации", - заявил Федоров.

Напомним, оккупанты готовятся к массовому закрытию шахт на временно оккупированной территории Донбасса. Это связано с мобилизацией более половины работников.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мелитополь Мобилизация в России
NEWS
Кулеба призвал ЕС наложить жесткие санкции на производство ракет в России
Кулеба призвал ЕС наложить жесткие санкции на производство ракет в России
DAILY
"Изгнание" ОПЗЖ и прицел на следующие выборы: чем живет Верховная рада во время войны
Милан Лелич, Ульяна Безпалько "Изгнание" ОПЗЖ и прицел на следующие выборы: чем живет Верховная рада во время войны