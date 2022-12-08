В оккупированном Мелитополе россияне хотят мобилизовать местных жителей, - Генштаб

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой данные Генштаба ВСУ.

"В городе Мелитополь Запорожской области отмечена выдача повесток мужчинам призывного возраста с требованием прибыть в военный комиссариат в ближайшее время", - отмечают в ведомстве.

При этом мэр Мелитополя Иван Федоров, комментируя эту информацию, напомнил, что уже вторую неделю на блокпосту в Васильевке российские захватчики не выпускают в сторону Запорожья мужчин, у которых нет военного билета или есть билет, подтверждающий пригодность к службе.

"Враг пытается пополнить ряды армии России "пушечным мясом" за счет наших мужчин... Террор на временно оккупированных территориях усиливается, поэтому необходимо как можно быстрее эвакуироваться из оккупации", - заявил Федоров.