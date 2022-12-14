Мелитополь следующий? Украина может готовиться к новому наступлению, - NYT

Украина усилила удары по российским оккупантам в Мелитополе и может готовиться к следующему большому наступлению, чтобы выбить российские войска с юга Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.
Отмечается, что защитники применяют против российских оккупантов в Мелитополе высокоточные ракетные удары большой дальности и диверсии. Так, Мелитополь - важный город, ведь через него проходит дорога к временно оккупированному Крыму.
Сообщается, что вечером 12 декабря был поврежден мост через реку Молочная в Мелитополе, ответственность за что приписывается Украине. Так, на видео видно, что две опоры, поддерживавшие пролет, были взорваны. Разрушение моста поставило под угрозу ключевой российский путь поставки в Мелитополь с юга.
Кроме того, украинские и российские официальные лица признали недавние удары защитников и попытки поразить российские командные центры, склады боеприпасов и пути снабжения в Мелитополе.
"Непонятно, были ли эти удары прелюдией к наступлению или отвлечением, поскольку украинские силы готовятся атаковать россиян на другом направлении. Но военные аналитики назвали их значительными и сказали, что они соответствуют модели использования Украиной высокоточных ракет для ударов по российским материально-техническим целям", - пишет NYT.
Так, Мелитополь является ключевым центром, и восстановление контроля над ним могло бы помочь украинским силам вернуть не только всю Запорожскую область, но и остальную соседнюю Херсонскую. Тогда это может дать им возможность отбросить российские войска вплоть до Крыма, который россияне контролировали еще до полномасштабного вторжения.
Отмечается, что захват города и его транспортных узлов усложнило бы пополнение и усиление российских сил на юге Украины, но взять его - трудная задача. Так, ближайшая местность, которую удерживают украинские силы, находится примерно в 64 км к северу от Мелитополя.
Как сообщалось ранее, украинские военные за неделю уничтожили около 20 военных баз российской армии в Запорожском направлении.
Напомним, защитники атаковали несколько важных объектов россиян в захваченном Мелитополе. Среди них есть база аналитиков ФСБ и радиолокационная станция.
К тому же, в селе Майское раздались взрывы в местной школе, где было около 150 оккупантов.
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