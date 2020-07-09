Мельбурн закривають на жорсткий карантин

Фото: люди в засобах захисту (РБК-Україна)

Жителям наказали залишатися вдома

Друге за величиною австралійське місто Мельбурн знову посилило карантин. Жителям міста доведеться залишатися вдома протягом шести тижнів.

Про це повідомляє AFP.

Весь цей час мешканці повинні знаходитися у своїх будинках, за винятком роботи, фізичних вправ, медичного обслуговування або покупки предметів першої необхідності. Більшість шкіл знову перейде на дистанційне навчання.

Закриті також кордони штату Вікторія, столицею якого є Мельбурн. Незважаючи на жорсткі заходи, багато місцевих заявили, що підтримують обмеження.

Державні службовці ходять по домівках, переконуючи жителів пройти тестування на вірус. Офіційні особи заявляють, що близько 10 тисяч людей відмовилися, перебуваючи під впливом дезінформації.

Обмеження у місті були введені після нових випадків зараження коронавірусом, зафіксованих у вівторок. Всього в Австралії за час пандемії зафіксовано майже 9 тисяч випадків зараження COVID-19 і 106 смертей.

Як повідомлялося, закриття кордонів між штатами Новий Південний Уельс і Вікторія через спалах коронавірусу відбулося вперше після такого ж блокування внаслідок "іспанки".

Нагадаємо, кілька країн ЄС посилили карантин, такі заходи були вжиті для стримування розповсюдження спалахів COVID-19.