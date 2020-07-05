Кілька європейських країн посилили карантин

Фото: люди в масках (РБК-Україна)

Посилили заходи в Греції, Іспанії та Косово

Греція, а також кілька міст Іспанії та Косово посилили карантин. Такі заходи були вжиті для стримування поширення коронавіруса.

Про це повідомляє "Радіо.Свобода".

Зокрема, Греція закриває кордон для всіх громадян Сербії до 15 липня. Заборона на в'їзд почне діяти з 6:00 понеділка, 6 липня. Таке рішення було прийнято через два дні після того, як у сербській столиці Белграді була оголошена надзвичайна ситуація.

Також в Іспанії посилили обмеження автономних регіонах Галісія і Каталонія. У Галісії локальний карантин введено в районі Ла Маринья провінції Луго з 70 тисячами жителів, де за минулу добу було виявлено 106 нових випадків COVID-19. В'їзд і виїзд в регіон буде обмежений на найближчі п'ять днів. Крім цього в суботу на карантин було закрито місто Льеда з 200 тисячами жителів, що в Каталонії.

Крім цього, 5 липня був введений карантин в трьох містах Косові - Пріштіна, Феризай і Вучитрн.

Раніше РБК-Україна писало, що 3 липня у Белграді через збільшення кількості нових випадків коронавіруса заборонили роботу нічних клубів і закладів у нічний час, а також введені обмеження на кількість учасників масових заходах.

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Автор: Игорь Литвиненко