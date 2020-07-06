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В Австралії вперше за більш ніж 100 років закриють кордони між штатами

Новини » В світі     06.07.2020 - 07:42
В Австралії вперше за більш ніж 100 років закриють кордони між штатами
Фото: коронавірус (freepik)

У країні зафіксовано новий спалах коронавірусу

Австралія з 7 липня тимчасово закриє кордони між найбільш густонаселеними штатами Новий Південний Уельс і Вікторія через спалах COVID-19. Це відбудеться вперше після того, як 100 років тому рух між двома штатами було заблоковано під час пандемії іспанського грипу.

Про це повідомив прем'єр-міністр штату Вікторія Ден Ендрюс, пише Reuters.

Ці два регіони єдині в Австралії, які не закривали свої кордони з початку пандемії. За добу у Вікторії було зафіксовано 127 нових випадків інфікування, що є найвищим показником з моменту початку розповсюдження коронавірусу.

За даними Міністерства охорони здоров'я Австралії на 5 липня, на території країни зареєстровано 8 583 випадки зараження COVID-19, смертей пацієнтів з інфекцією налічується 105.

Кордони будуть закритими до невизначеного терміну.

Нагадаємо, кілька країн Європи посилили карантин, такі заходи були прийняті для стримування поширення коронавірусу.

Раніше РБК-Україна писало, що 3 липня в столиці Сербії Белграді у зв'язку зі збільшенням нових випадків COVID-19 заборонили роботу нічних розважальних закладів, а також були введені обмеження на проведення масових заходів.

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Автор: Артур Родивилов

Теги Новини України АвстралияКоронавірус
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