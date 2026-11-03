Зеленский откровенно высказался об отношениях с Трампом и призвал его давить на Путина

Отношения Украины и США остаются непростыми. В Киеве призвали Вашингтон усилить давление на Россию, подчеркнув, что именно Москва является агрессором в войне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского в интервью PBS NewsHour.

В ходе разговора журналист попросил украинского президента кратко охарактеризовать его нынешние отношения с американским лидером.

"Эмоциональные", – ответил Зеленский.

Объясняя свою позицию, он отметил, что в условиях войны важно сохранять прагматический подход и не забывать, кто приступил к российскому вторжению. По словам президента, ответственность за агрессию лежит на российском диктаторе Владимире Путине.

Зеленский объяснил, почему США должны поддерживать Украину

Отдельно глава государства прокомментировал договоренности США по закупке российского дизельного горючего. Он усомнился, что такое соглашение будет оказывать обещанное влияние на цены на американском рынке.

Зеленский также подчеркнул, что поддержка Украины отвечает прагматическим интересам Соединенных Штатов. По его мнению, украинская армия должна оставаться сильной, ведь в противном случае Россия может продолжить продвижение в Европе и приблизиться к НАТО.

"Если мы говорим о прагматических вещах, мы должны поддерживать Украину, потому что она должна быть сильной. Иначе Путин пойдет дальше в Европу и в разные части стран НАТО. И в этих случаях Америке придется решать разные вещи, это очень опасно. Лучше сделать Украину сильнее, потому что мы защищаем Европу, а не только себя", - сказал президент.

Зеленский призвал Трампа усилить давление на Путина

Подводя итог своей позиции, Зеленский обратился к американской администрации с призывом изменить направление давления. Он подчеркнул, что именно Россия начала войну, поэтому ответственность за ее продолжение не должна переводиться на Украину.

"Лучше сильнее давить на Путина, а не меня. Не меня. Не я агрессор", - заявил глава государства.