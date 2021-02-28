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У Мексиці під час збройного нападу загинули понад 10 осіб

Новость на русском → Халіско, Неділя 28 лютого 2021 08:59
У Мексиці під час збройного нападу загинули понад 10 осіб Фото: поліція на місці інциденту (twitter.com/NewsGDL)
Автор: РБК-Україна

На заході Мексики у муніципалітеті Тонала штату Халіско невідомі розстріляли 13 осіб. Прокуратура регіону почала розслідування за фактом масового вбивства.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури.

Кабінет десяти чоловіків були виявлені на вулиці Еміліано Сапата. Крім того, в будинку був виявлений неповнолітній, у якого також були вогнепальні поранення. Він загинув.

Ще двох - жінку і дитину - госпіталізували.

За інформацією місцевого видання Radio Formula, вогонь відкрили невідомі на трьох автомобілях. Після стрілянини вони зникли в невідомому напрямку. Зараз їх пошуки тривають.

На місце стрілянини прибули співробітники Національної гвардії і Міністерства національної оборони. Що стало масового вбивства, невідомо.

Нагадаємо, раніше у Флориді агенти ФБР хотіли провести обшук в одному з будинків у місті Санрайз в рамках розслідування справи про дитячої порнографії. Підозрюваний по справі відкрив вогонь по агентам ФБР, в результаті чого двоє загинули і ще кілька отримали поранення.

Крім того, у місті Хай-Пойнт, штату Північна Кароліна, чоловік відкрив стрілянину по правоохоронців, які патрулювали вулицю. В результаті події постраждали троє поліцейських.

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