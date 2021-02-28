У Мексиці під час збройного нападу загинули понад 10 осіб

На заході Мексики у муніципалітеті Тонала штату Халіско невідомі розстріляли 13 осіб. Прокуратура регіону почала розслідування за фактом масового вбивства.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури .

Кабінет десяти чоловіків були виявлені на вулиці Еміліано Сапата. Крім того, в будинку був виявлений неповнолітній, у якого також були вогнепальні поранення. Він загинув.

Ще двох - жінку і дитину - госпіталізували.

За інформацією місцевого видання Radio Formula, вогонь відкрили невідомі на трьох автомобілях. Після стрілянини вони зникли в невідомому напрямку. Зараз їх пошуки тривають.

На місце стрілянини прибули співробітники Національної гвардії і Міністерства національної оборони. Що стало масового вбивства, невідомо.