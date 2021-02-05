У США чоловік відкрив вогонь по правоохоронцям, є поранені

Фото: американська поліція (facebook.com/NYPD)

У Сполучених Штатах чоловік відкрив вогонь по правоохоронцях. В результаті інциденту постраждали три поліцейських.

Про це повідомляє телеканал ABC.

Інцидент стався в американському місті Хай-Пойнт, штат Північна Кароліна.

Повідомляється, що чоловік відкрив вогонь з рушниці, коли офіцери патрулювали вулицю. Після цього він закрився в будинку.

На місце події прибула тактична група й оточила будинок. Зі зловмисником досі ведуться переговори.

За словами лейтенанта поліції Хай Пойнт Метта Труитта, поранені офіцери "почуваються добре" і поранення не небезпечні для життя. При цьому він зазначив, що одному поліцейському необхідна операція.

Нагадаємо, раніше у Флориді агенти ФБР хотіли провести обшук в одному з будинків у місті Санрайз в рамках розслідування справи про дитячої порнографії. Підозрюваний по справі відкрив вогонь по агентах ФБР, в результаті чого двоє загинули і ще кілька отримали поранення.