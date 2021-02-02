ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У Флориді при спробі провести обшук вбили двох агентів ФБР, кількох поранили

Флорида, Вівторок 02 лютого 2021 19:41
У Флориді при спробі провести обшук вбили двох агентів ФБР, кількох поранили
Фото: місце події (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

В американському місті Санрайз в штаті Флорида ФБР намагалася обшукати будинок в рамках розслідування справи про дитячої порнографії. В результаті інциденту два агенти ФБР були вбиті, ще кілька постраждали.

Про це повідомляє Associated Press з посиланням на представника правоохоронних органів.

Інцидент стався близько 06:00 за місцевим часом (13:00 за Києвом).

За словами співрозмовника агентства, трьох агентів поранили, коли вони прибули до будинку з ордером на обшук. Повідомляється, що підозрюваний забарикадувався всередині.

Агенти прибули, щоб вручити федеральний ордер на обшук у зв'язку зі справою про насильницькі злочини щодо дітей.

Пізніше стало відомо, що підозрюваний помер під час протистояння, під час якого він забарикадувався в будинку.

Двоє з поранених агентів були госпіталізовані. Вони перебувають у стабільному стані. Імена загиблих агентів поки не будуть розголошувати, як і ім'я підозрюваного.

Нагадаємо, раніше в американському штаті Пенсільванія сталася стрілянина, в результаті якої загинули дві людини і ще троє отримали поранення.

Крім того, у Чикаго 32-річний чоловік влаштував стрілянину. В результаті є загиблі і поранені, а сам нападник помер від поранень, отриманих при затриманні.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України В світі Сполучені Штати АмерикиФлоридаСтрільба

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся