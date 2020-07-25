На Сполучені Штати насувається шторм "Ханна"

Фото: шторм "Ханна" у США (twitter.com/Caller_Courtney)

Шторм має вийти на сушу вже у другій половині дня

До берегів Сполучених Штатів Америки наблизився потужний шторм "Ханна". Це перший у 2020 році буревій, який охопить територію Техасу.

Про це повідомляє телеканал CBC.

За даними Національної служби погоди, шторм "Ханна" виник приблизно за 145 кілометрів на північний схід від Порт-Менсфілда, що у штаті Техас. Максимальний стійкий вітер досягав 120 кілометрів на годину.

The dirty side of Hurricane Hanna is. . .dirty. Praying everyone who is in the path of the storm stays safe. pic.twitter.com/tT9s9LT6ID — ⟭⟬ JessicaG ⁷⟬⟭ (@jgpurplesbts) July 25, 2020

Як прогнозує синоптик з Маямі, негода посилиться до того, як шторм "Ханна" вийде на берег сьогодні у другій половині дня, однак буревій швидко послабне після того, як переміститься вглиб штату.

Очікується, що шторм "Ханна" принесе сильні зливи в різні частини Південного Техасу, а також на північний схід Мексики. Зливи можуть спричинити небезпечні неочікувані повені.

Крім того, Національна служба погоди США попередила про можливі торнадо.

Нагадаємо, погіршення погоди прогнозували сьогодні й в Україні; синоптики попереджали про сильні грозові дощі у західних областях та Києві.