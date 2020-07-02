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У Мексиці в центрі реабілітації наркозалежних вбили 24 людини

Новини » Надзвичайні події     02.07.2020 - 04:45
У Мексиці в центрі реабілітації наркозалежних вбили 24 людини
Фото: прапор Мексики (з відкритих джерел)

На центр напали 1 липня

В мексиканському місті Ірапутаро в ході нападу на реабілітації наркозалежних вбили 24 людини. Це другий подібний напад за місяць.

Про це повідомляє Reuters.

Мексиканська новинна мережа Milenio повідомила, що сім чоловік отримали поранення в результаті стрілянини на об'єкті в штаті Гуанахуато, що стало другим подібним нападом у Ірапутаро за останній місяць.

Як відомо, 6 червня, 10 людей були вбиті, коли бойовики відкрили вогонь у реабілітаційному центрі в Irapuato. 1 липня напад повторився.

Штат Гуанахуато, великий центр автомобілебудування, став однією з головних гарячих точок бандитського насильства в країні, яку президент Андрес Мануель Лопес Обрадор пообіцяв придушити.

Раніше в результаті запеклого зіткнення у в'язниці в центральному штаті Мексики Халіско, вісім ув'язнених були вбиті, а ще вісім госпіталізовані з травмами.

РБК-Україна писало, що у Мексиці в результаті зіткнення злочинних угрупувань загинуло дев'ятнадцять чоловік.

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Автор: Инна Собора

Теги Новини України Мексика
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