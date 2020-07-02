ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Мексике в центре реабилитации наркозависимых убили 24 человека

Новости » Происшествия     02.07.2020 - 04:45
В Мексике в центре реабилитации наркозависимых убили 24 человека
Фото: флаг Мексики (из открытых источников)

На центр напали 1 июля

В мексиканском городе Ирапуато в ходе нападения на реабилитации наркозависимых убили 24 человека. Это второе подобное нападение за месяц.

Об этом сообщает Reuters.

Мексиканская новостная сеть Milenio сообщила, что семь человек также получили ранения в результате стрельбы на объекте в штате Гуанахуато, что стало вторым подобным нападением в Ирапуато за последний месяц.

Как известно, 6 июня 10 человек были убиты, когда боевики открыли огонь в реабилитационном центре в Ирапуато. 1 июля нападение повторилось.

Штат Гуанахуато, крупный центр автомобилестроения, стал одной из главных горячих точек бандитского насилия в стране, которую президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор пообещал подавить.

Ранее в результате ожесточенного столкновения в тюрьме в центральном штате Мексики Халиско, восемь заключенных были убиты, а еще восемь госпитализированы с травмами.

РБК-Украина писало, что в Мексике в результате столкновения преступных группировок погибли девятнадцать человек.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Инна Собора

Теги Новости Украины Мексика
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь