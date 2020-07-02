В Мексике в центре реабилитации наркозависимых убили 24 человека

На центр напали 1 июля
В мексиканском городе Ирапуато в ходе нападения на реабилитации наркозависимых убили 24 человека. Это второе подобное нападение за месяц.
Об этом сообщает Reuters.
Мексиканская новостная сеть Milenio сообщила, что семь человек также получили ранения в результате стрельбы на объекте в штате Гуанахуато, что стало вторым подобным нападением в Ирапуато за последний месяц.
Как известно, 6 июня 10 человек были убиты, когда боевики открыли огонь в реабилитационном центре в Ирапуато. 1 июля нападение повторилось.
Штат Гуанахуато, крупный центр автомобилестроения, стал одной из главных горячих точек бандитского насилия в стране, которую президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор пообещал подавить.
Ранее в результате ожесточенного столкновения в тюрьме в центральном штате Мексики Халиско, восемь заключенных были убиты, а еще восемь госпитализированы с травмами.
РБК-Украина писало, что в Мексике в результате столкновения преступных группировок погибли девятнадцать человек.
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Автор: Инна Собора