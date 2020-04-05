У Мексиці в перестрілці злочинних угруповань загинули 19 осіб

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

На місці зіткнення вилучено 18 одиниць вогнепальної зброї, дві гранати та два автомобілы

У Мексиці в результаті зіткнення злочинних угрупувань загинуло дев'ятнадцять людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Перестрілка сталася в прикордонному з США мексиканському штаті Чіуауа.

Наголошується, що служби безпеки, які прибули на місце зіткнення після повідомлень про збройний конфлікт, виявили 18 тел цивільних осіб.

Один поранений учасник перестрілки був доставлений в лікарню міста Куаутемок, де помер.

На місці сутички вилучено 18 одиниць вогнепальної зброї, дві гранати і два автомобілі. На місці злочину працюють експерти та слідчі генпрокуратури штату.

Нагадаємо, раніше в американському місті Клівленд, штат Огайо члени двох байкерських клубів влаштували стрілянину. В результаті інциденту одна людина загинула та щонайменше 17 отримали поранення.

В Парижі 8 березня невідомий відкрив стрілянину на території мечеті, постраждала одна людина.

Як повідомляло РБК-Україна, 2 березня в Манілі (столиця Філіппін) звільнений з роботи охоронець відкрив стрілянину в любому торговому центрі V-Mall. Він поранив щонайменше одну людину і ще близько 30 взяв в заручники. Озброєна поліція і спецназ провели спецоперацію по звільненню заручників.