У Мексиці через зіткнення у в'язниці загинули та постраждали десятки людей

Фото: прапор Мексики (з відкритих джерел)

Вісім осіб загинули і ще стільки ж постраждали

У результаті запеклого зіткнення у в'язниці в центральному штаті Мексики Халіско, вісім ув'язнених були вбиті, а ще вісім госпіталізовані з травмами. Було використано вогнепальну зброю.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Як зазначається, стрілянина сталася у в'язниці Пуенте-Гранде. Три людини були вбиті вогнепальною зброєю, а чотири інших загинули в результаті побоїв. Пізніше влада підтвердила ще одну смерть, після того як дев'ять осіб були спочатку госпіталізовані.

За даними чиновників, ув'язнені брали участь у спортивних заходах, після чого зав'язалася бійка.

П'ять осіб були затримані за можливу роль в інциденті. У рамках розслідування влада перевірить, чи були залучені у це державні чиновники. Також наголошується, що це перший подібний випадок у в'язниці.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Мексиці знайшли мертвим українського моряка. Він був членом екіпажу кіпрського вантажного судна Panamax Alexander.

Також РБК-Україна писало, що у Мексиці в перестрілці злочинних угруповань загинули 19 осіб. На місці зіткнення вилучено 18 одиниць вогнепальної зброї, дві гранати та два автомобілі.

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Автор: Максим Зайченко