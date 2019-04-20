У Мексиці внаслідок збройного нападу загинули понад 10 осіб

В результаті збройного нападу, який стався в мексиканському місті Мінатітлан, загинули щонайменше 13 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомляється, озброєна група влаштувала напад на бар у місті Мінатітлан, що на узбережжі Мексиканської затоки. Напад стався ввечері п'ятниці, 19 квітня.

За словами представника уряду штату Веракрус, жертвами збройного нападу стали щонайменше 13 осіб. Він додав, що мотив нападу наразі незрозумілий.

"Сім чоловіків, 5 жінок та дитина загинули під час стрілянини поблизу нафтопереробного заводу в місті Мінатітлан", - заявив представник.

Крім того, за даними чиновника, ще щонайменше 4 людини отримали поранення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в результаті кількох збройних нападів, а також зіткнень між протиборчими злочинними угрупованнями у Мексиці загинули не менше 18 осіб. Один з нападів відбувся у муніципалітеті Апасео-де-Альто, де загинули вісім чоловік, у тому числі троє дітей.

Як писало РБК-Україна, у Мексиці стався вибух в одній з лікарень столиці країни Мехіко. В результаті інциденту постраждали щонайменше 14 осіб. Більшість з постраждалих отримали опіки.

Раніше, 27 березня в Чимальуакан (Мексика) відбувся вибух у двох майстерень з виробництва піротехніки: над містом піднявся величезний стовп чорного диму і були чутні звуки вибухів піротехніки.