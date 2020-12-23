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Мексика в четвер почне вакцинацію від коронавірусу

Автор: Роман Тверденко

В Мексиці в четвер, 24 грудня, почнуть вакцинацію від коронавірусу. Пацієнтам будуть колоти препарат Pfizer.

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Про це повідомляє Reuters.

У середу в столицю Мехіко прибув перший рейс з вакцинами розробки Pfizer і BioNTech. У четвер процес почнеться в Мехіко та в Сальтильо на півночі країни. Вакцини розвезуть по прививочным пунктів у супроводі військових.

Першими збираються прищепити медиків, а потім літні громадяни і люди з хронічними захворюваннями.

Раніше в Швейцарії розпочалася програма вакцинації населення від коронавірусу. Щеплення роблять препаратом компаній Pfizer і BioNTech.

Нагадаємо, президент Сербії Александар Вучич заявив, що з 24 грудня у країні починається вакцинація населення від COVID-19.

Крім того, у Греції програма масової вакцинації від COVID-19 почнеться в лютому і повинна бути завершена до літа.

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