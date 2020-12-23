Мексика в четвер почне вакцинацію від коронавірусу

В Мексиці в четвер, 24 грудня, почнуть вакцинацію від коронавірусу. Пацієнтам будуть колоти препарат Pfizer.
Про це повідомляє Reuters.
У середу в столицю Мехіко прибув перший рейс з вакцинами розробки Pfizer і BioNTech. У четвер процес почнеться в Мехіко та в Сальтильо на півночі країни. Вакцини розвезуть по прививочным пунктів у супроводі військових.
Першими збираються прищепити медиків, а потім літні громадяни і люди з хронічними захворюваннями.
Раніше в Швейцарії розпочалася програма вакцинації населення від коронавірусу. Щеплення роблять препаратом компаній Pfizer і BioNTech.
Нагадаємо, президент Сербії Александар Вучич заявив, що з 24 грудня у країні починається вакцинація населення від COVID-19.
Крім того, у Греції програма масової вакцинації від COVID-19 почнеться в лютому і повинна бути завершена до літа.