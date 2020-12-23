У Сербії з четверга починається вакцинація від коронавірусу

Фото: вакцина (РБК-Україна)

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що з 24 грудня в країні розпочинається вакцинація населення від COVID-19. Першими щеплення отримають мешканці будинків для престарілих.

Про це повідомляє RTS.

За словами Вучича масова вакцинація громадян розпочнеться в середині січня, якщо доставка препаратів піде за планом. До кінця січня він планує, що в країні вакцинують 1 мільйон громадян. Населення Сербії становить 6,9 млн осіб.

Як повідомляється, для підвищення довіри громадян до вакцини щеплення зроблять можливо самому Вучичу чи прем’єр-міністру Ані Брнабич.

Як відомо, що уряд Сербії також вів переговори про імпорт російської вакцини Sputnik V, а також китайської вакцини.

Нагадаємо, 22 грудня, Сербія отримала перші дози вакцини від коронавірусу компанії BioNTech / Pfizer. Перша партія (4,8 тисяч доз) вакцин прибула до аеропорту Белграда.

Крім того, Кабінет міністрів Сербії обмежив в'їзд в країну на новорічні та різдвяні свята. Заборона триватиме до 10 січня.