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У Греції масова вакцинація від COVID-19 почнеться в лютому

Афіни, Середа 23 грудня 2020 15:33
У Греції масова вакцинація від COVID-19 почнеться в лютому
Фото: Панайотіс Аркуманеас (flickr.com)
Автор: РБК-Україна

Голова Національної організації громадської охорони здоров'я Греції Панайотіс Аркуманеас заявив, що масова вакцинація населення від коронавірусу може початися в лютому. При цьому він додав, що програма вакцинації повинна бути завершена до літа.

Про це повідомляє Ekathimerini.

У вівторок була офіційно включена цифрова платформа emvolio.gov.gr, за допомогою якої громадяни будуть поінформовані про дату і місце проведення вакцинації проти COVID-19.

Жителі Греції можуть зареєструватися на платформі і, коли прийде час, будуть проінформовані про свою вакцинації за допомогою SMS або електронною поштою. Ті, хто не зареєстрований на платформі, зможуть записатися на прийом у січні.

При цьому міністр зазначив, що перші щеплення від коронавірусу в Греції розпочнуться в неділю, 27 грудня, для медичних працівників та мешканців будинків престарілих.

Нагадаємо, раніше уряд Греції заборонив в різдвяний сезон традиційне колядування через коронавірус.

Крім того, у Греції ввели локдаун, який діятиме до 7 січня. Зокрема, в країні ввели нічний комендантську годину, а також заборона на виїзд за межі домашніх префектур.

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