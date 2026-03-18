Кредит несмотря на "Дружбу": Украина надеется, что ЕС найдет механизмы обойти Орбана

Украина рассчитывает на быстрый поиск инструментов для получения 90 млрд евро репарационного кредита от ЕС, поскольку эти средства являются критически важными для безопасности всей Европы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины.
По словам Тихого, Киев рассчитывает на поиск действенных механизмов для получения средств, несмотря на попытки блокирования со стороны отдельных стран.
Он отметил, что это финансирование имеет целью прежде всего защиту самой Европы от российской агрессии.
"Это средства, которые предусмотрены не просто на благотворительность для Украины... Это средства, которыми Европа защищает себя от потенциального роста рисков со стороны России", - подчеркнул представитель министерства.
В МИД также отвергли любые попытки связать выделение финансовой помощи с техническими вопросами работы украинской ГТС или нефтепроводов.
Позиция Украины остается неизменной - вопросы безопасности и экономическая поддержка не могут быть предметом торга относительно технического состояния инфраструктуры.
"Мы рассчитываем, что будут найдены механизмы, какими бы они ни были, для того чтобы Украина начала получать эти средства", - резюмировал Тихий.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Украина сможет получить 90 млрд евро репарационного кредита даже при условии попыток блокировки со стороны премьера Венгрии Виктора Орбана. Европейские институты рассматривают варианты финансирования, которые не требуют единогласного голосования всех членов блока.
Также в Евросоюзе объясняли, что вето Венгрии не помешает работе над механизмом выделения средств. Сейчас идет техническая подготовка для использования доходов от замороженных активов РФ как базы для этого кредита.