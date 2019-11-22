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Екіпаж аварійного танкера в Одесі відмовляється евакуюватися

Новини » Надзвичайні події     22.11.2019 - 10:30
Екіпаж аварійного танкера в Одесі відмовляється евакуюватися
Ілюстративне фото (marinetraffic.com)

Моряки сподівалися на допомогу судновласника, але він на зв'язок не виходить

Капітан зірваного з якоря танкера Delfi відмовляється подати сигнал SOS і евакуювати екіпаж без дозволу судновласника, зв'язатися з яким неможливо. Про це повідомляє "Думская".

В. о. начальника адміністрації Одеського порту Денис Карпов повідомив, що екіпаж судна складається з трьох осіб громадян України (капітан, старший механік і матрос). Моряки сподівалися на допомогу судновласника, але він на зв'язок не виходить і капітан відмовляється надавати будь-які відомості про власника.

"Ми за рішенням капітана порту "Одеса" направили буксир, пропонували їм "взяти кінець", а вони відмовилися, як і покинути борт судна. Також відмовилися подати сигнал SOS, який дає нам можливість розпочати аварійно-рятувальні операції", - сказав він.

За словами Карпова, суднова команда в сум'ятті, морально і фізично пригнічена, третю добу намагаються боротися без їжі, води і освітлення. Вчора зникло електроживлення.

Нагадаємо, танкер Delfi спочатку знаходився в акваторії порту "Південний". Через сильний шторм його зірвало з якоря і віднесло у бік Одеси.

З порту на порятунок вийшов великий приватний буксир "Австралія". Також в Одеській затоці працюють катери Морської пошуково-рятувальної служби. Крім того, з "Південного" вийшов потужний буксир "Іванов".

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