Меджліс планує хода на Кримський півострів

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров планує провести мирну ходу з материкової території України на Кримський півострів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим.Реалії".

За словами Чубарова, Меджліс планує організувати міжнародну ненасильницьку мирну акцію "Світ - проти насильства і окупації. Марш гідності".

"Формою проведення такої акції ми бачимо організацію ходи з материкової частини української держави в іншу частину української держави – на Кримський півострів. Ми йдемо до себе додому", - повідомив глава Меджлісу.

За його словами, після анексії Криму Росія не виконала жодного міжнародного рішення, і така акція допоможе повернути її в правові рамки.

"Це допоможе міжнародним організаціям реалізувати рішення, які були прийняті до Росії", - сказав він.

Також Чубаров зазначив, що на даний момент вже створено штаб з організації маршу. Однак дана проведення мирної акції стане відома пізніше, так як на підготовку знадобитися не менше двох місяців.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що за словами Чубарова, російська делегація в ОБСЄ добивається виключення з тексту резолюції щодо ситуації в Україні будь-яких згадок окупованого Криму. В Меджлісі ОБСЄ закликали не піддаватися на маніпуляції Москви

Також повідомлялося, що в Україні передбачено квотне представництво кримських татар в усіх органах місцевої влади та місцевих радах півострова.