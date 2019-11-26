ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Зеленського розповіли про квоти для кримських татар

Новини » Політика     26.11.2019 - 10:40
У Зеленського розповіли про квоти для кримських татар
Фото: Таміла Ташева (РБК-Україна)

Ніяких питань, пов'язаних з територіальною цілісністю України в цьому контексті не виникає

Передбачено квотне представництво кримських татар в усіх органах місцевої влади та місцевих радах півострова. Про це розповіла заступник постійного представника президента в Автономній республіці Крим Таміла Ташева в інтерв'ю РБК-Україна.

Ташева зазначає, що це питання потребує комунікації, тому що це потрібно пояснити.

"Знову-таки, великою помилкою я вважаю те, що не було активної роботи, щоб пояснювати: що це таке і чому кримські татари мають право на певну квоту в органах державної влади та місцевих радах півострова", - вважає вона.

За її словами, ніяких питань, пов'язаних з територіальною цілісністю України в цьому контексті не виникає.

"Це питання історичної справедливості, це корінний народ України, який пережив кілька хвиль депортації і є пригніченим, йому потрібно допомогти відновити свої права", - додала вона.

Нагадаємо, раніше голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров закликав внести зміни в Конституцію в частині переформатування Криму.

Також Чубаров заявив, що визнання РФ документів ОРДЛО дає Україні привід вийти з Мінських домовленостей.

Ташева повідомила, коли Україна відновить водопостачання та транспорт з Кримом В Конституцію планують вписати норму про Меджліс і Курултай
Новини України Володимир ЗеленськийКримквоты
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся