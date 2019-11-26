У Зеленського розповіли про квоти для кримських татар

Фото: Таміла Ташева (РБК-Україна)

Ніяких питань, пов'язаних з територіальною цілісністю України в цьому контексті не виникає

Передбачено квотне представництво кримських татар в усіх органах місцевої влади та місцевих радах півострова. Про це розповіла заступник постійного представника президента в Автономній республіці Крим Таміла Ташева в інтерв'ю РБК-Україна.

Ташева зазначає, що це питання потребує комунікації, тому що це потрібно пояснити.

"Знову-таки, великою помилкою я вважаю те, що не було активної роботи, щоб пояснювати: що це таке і чому кримські татари мають право на певну квоту в органах державної влади та місцевих радах півострова", - вважає вона.

За її словами, ніяких питань, пов'язаних з територіальною цілісністю України в цьому контексті не виникає.

"Це питання історичної справедливості, це корінний народ України, який пережив кілька хвиль депортації і є пригніченим, йому потрібно допомогти відновити свої права", - додала вона.

Нагадаємо, раніше голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров закликав внести зміни в Конституцію в частині переформатування Криму.

Також Чубаров заявив, що визнання РФ документів ОРДЛО дає Україні привід вийти з Мінських домовленостей.