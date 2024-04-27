В медучреждении было более тысячи человек. В Харькове уточнили последствия ночного удара

В мэрии отметили, что под ударом со стороны войск РФ оказался медкомплекс, в корпусах которого "на момент ракетных обстрелов находилось более тысячи человек - 900 пациентов и две с половиной сотни персонала".

"К счастью, ракеты попали в землю, а не в корпуса медучреждения - в противном случае трудно представить количество погибших и пострадавших", - написал он в своем Telegram.

Мэр Харькова уточнил, что у одного пострадавшего фиксируется "легкая степень".

От взрывной волны пострадало несколько построек:

выбиты стекла,

повреждены крыши,

линии электропередач,

водопровод,

другие инженерные коммуникации.

В мэрии добавили, что на месте вражеских прилетов работают все соответствующие службы.

Ракетный удар по Харькову ночью 27 апреля.

Ранее сообщалось, что около половины первого ночи 27 апреля в Харькове прогремели взрывы буквально через пару минут после того, как была объявлена воздушная тревога из-за угрозы ракетных ударов.

Позже стало известно, что две ракеты противника упали между корпусами местного медицинского учреждения в Салтовском районе, в корпусах психиатрической лечебницы выбиты сотни окон. В результате вражеских обстрелов ранения получила женщина, которая проходила лечение в заведении.

По предварительным выводам специалистов взрывотехнической службы, россияне обстреляли медучреждение из реактивных систем залпового огня С-300. На месте попаданий образовались огромные воронки. Также в полиции показали видео последствий.