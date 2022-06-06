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Медведєв відреагував на запровадження шостого пакету санкцій, назвавши європейців "імбецілами"

Фото: Дмитро Медведєв (facebook.com)
Автор: Наталія Гурковська

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв прокоментував 6 пакет санкцій проти Росії, запроваджений ЄС у четвер, 2 червня. Він не став вибирати висловлювань, назвавши країни ЄС "імбецилами".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РИА Новости.

За його словами, нові санкції покликані "тепер вже точно порвати економіку Росії на шматки".

"Європейські імбецили у своєму прагненні знову показали, що вважають своїх власних громадян, свій бізнес ворогами не меншими, ніж росіян", - сказав він, додавши, що "в результаті ніхто нічого не отримає - ні у нас, ні за кордоном, інвестиції перетворилися в пилюку".

На думку Медведєва, після відмови від російської нафти європейцям "доведеться нишпорити по всьому світу у пошуках сировини такої ж якості", при цьому вони зіштовхнуться з дефіцитом окремих видів палива, таких, наприклад, як дизель.

Нагадаємо, постійні представники держав Європейського союзу затвердили 6 пакет санкцій проти Росії 2 червня. Детальніше про те, які санкції ввів ЄС проти РФ у 6 пакеті - у статті РБК-Україна.

Як повідомлялося, Сербія залишиться без російської нафти через ембарго на імпорт, яке запровадив Європейський союз.

Крім того, ЄС, як відзначають в Офісі президента, повинен тиснути санкціями на Росію до самого завершення війни.

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Дмитро МедведєвСанкції проти Росії