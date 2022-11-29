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Медведев истерически отреагировал на возможные поставки Украине комплексов Patriot

Фото: заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Возможные поставки Украине зенитно-ракетных комплексов Patriot уже испугали представителей России, которые пообещали их "уничтожать".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева.

Медведев уже начал определить зенитно-ракетные комплексы Patriot, которые могут передать Украине в будущем "законные" цели для РФ.

"Если, как намекнул генсек Йенс Столтенберг, НАТО поставит киевским фанатикам комплексы Patriot вместе с натовским персоналом, они сразу станут законной целью наших Вооруженных сил", - истерически отреагировал Медведев.

Таким образом, он попытался пригрозить представителям Североатлантического альянса.

Напомним, что страны НАТО на саммите альянса в Бухаресте ведут дискуссию по поводу возможных поставок Украине зенитно-ракетных комплексов Patriot.

Сегодня в Бухаресте стартует двухдневный саммит НАТО. На котором соберутся министры иностранных дел стран Альянса и обсудят долгосрочную поддержку Украины.

Добавим, ранее стало известно, что Польша договорилась с Германией о переброске систем ПВО Patriot на границу с Украиной.

Позже министр обороны Мариуш Блащак обратился к Берлину с просьбой передать ПВО Украине, но Ламбрехт заявила, что ЗРК предназначен только для стран-членов Альянса.

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