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Медведчуку вручили клопотання про арешт із заставою на 1 млрд гривень

Автор: Олег Черниш

Народному депутату від "Опозиційної платформи - За життя" Віктору Медведчуку вручили клопотання про арешт із заставою на 1 млрд гривень. До цього йому оголосили нову підозру в державній зраді і пособництві тероризму.

Про це РБК-Україна повідомило джерело в прокуратурі.

"Сьогодні Медведчуку вручено клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою з альтернативою застави", - повідомило джерело.

За його словами, сьогодні клопотання буде передано для розгляду в суді.

Нагадаємо, минулого тижня генпрокурор Ірина Венедіктова оголосила, що прокуратура проситиме для Медведчука тримання під вартою з альтернативою внесення мільярда гривень застави.

Нове підозра стосується його можливої причетності до організації контрабандного постачання вугілля з окупованої території Донбасу.

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Віктор Медведчукдержзрада