RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Медведчуку оголосили про підозру в державній зраді. Його шукає СБУ

Автор: Владислав Красінський

Народному депутату від "Опозиційної платформи - За життя" Віктору Медведчуку оголосили підозру в державній зраді. Таку ж підозру оголосили його соратнику Тарасу Козаку.

Про це РБК-Україна повідомило джерело в правоохоронних органах.

Відзначимо, сьогодні генпрокурор Ірина Венедіктова заявила, що підписано підозри народним депутатам М і К. Джерело РБК-Україна підтверджує, що мова йде про Медведчука і Козака.

Згідно ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України, такий злочин карається позбавленням волі на строк від 12 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.

Нагадаємо, сьогодні Венедіктова заявила, що вирішила взяти на себе відповідальність і повідомити про підозри народним депутатам. Вони підозрюються в державній зраді і замаху на розграбування національних ресурсів в Криму.

Також повідомлялося, що сьогодні СБУ прийшла до Медведчука з обшуками. Генпрокурор, не називаючи його прізвища в повній формі, натякнула, що його місцезнаходження не встановлено, тому СБУ вживаються заходи для вручення йому клопотання про тримання під вартою.

Відзначимо, в 2018 році вийшло журналістське розслідування "Радіо Свобода" про те, що російська компанія "Нові проекти", яка отримала від уряду РФ ліцензію на видобуток вуглеводнів в Криму, нібито може бути пов'язана з Медведчуком.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Віктор Медведчукподозрение