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Медведчука продолжат судить в Украине заочно, заседания будут закрытыми

Фото: Виктор Медведчук (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Украина продолжит уголовное преследование депутата запрещенной политической партии ОПЗЖ Виктора Медведчука, переданного России в рамках обмена военнопленными. Оно будет осуществляться по заочной процедуре - in absentia.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

Отмечается, что коллегия судей Лычаковского районного суда Львова приступила к специальному судебному производству в отношении Медведчука. Он обвиняется в совершении государственной измены и неоконченном покушении на разграбление национальных ценностей на оккупированной территории (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 438 УК).

Так, специальное судебное разбирательство осуществляется при отсутствии обвиняемого (in absentia). Судебное рассмотрение обвинительного акта по делу будет проводиться в закрытом судебном заседании во избежание разглашения охраняемой законом тайны.

Кроме того, в так называемом "угольном деле", по подозрению Медведчука в совершении государственной измены и содействии деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 258- 3 УК), суд дал разрешение на осуществление специального досудебного расследования.

На имущество Медведчука и имущество связанных с ним наложен арест.

Напомним, 21 сентября произошел масштабный обмен пленными. Украине удалось освободить 215 украинских защитников, среди них 108 бойцов "Азова" и 10 иностранцев.

При этом Россия вернула кума Путина Виктора Медведчука и 55 российских оккупантов.

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