Медведчука відправили під цілодобовий домашній арешт у новій справі

"У задоволенні клопотання (прокуратури - ред.) відмовити. Застосувати щодо Медведчука запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, заборонивши йому покидати дім цілодобово", - заявила головуюча суддя.

Запобіжний захід діятиме до 7 грудня 2021 року.

Прокурори просили суд арештувати Медведчука з можливістю внесення застави у розмірі 1 млрд гривень.

Водночас адвокати виступали проти такого розміру застави, мотивуючи це тим, що всі фінансові ресурси Медведчука заблоковані через санкції РНБО.

Як відомо, Медведчук вже перебуває під домашнім арештом у справі про державну зраду, за якою йому загрожує 12 років в'язниці. Серед висунутих йому раніше звинувачень:

замах на розкрадання природних ресурсів,

передача російським спецслужбам відомостей, що містять державну таємницю,

антиукраїнська діяльність.

У новій справі Медведчука підозрюють у змові з українськими високопосадовцями для зриву контракту про постачання вугілля з Південної Африки на початку російської агресії. Також слідство вважає, що Медведчук брав участь в організації схеми контрабанди вугілля з ОРДЛО, в результаті якої проросійські терористи отримали понад 200 млн гривень.