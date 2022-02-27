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Медведчука можуть оголосити в розшук, якщо він не в Києві, - Венедиктова

Автор: Сергей Новиков

Народного депутата Віктора Медведчука можуть оголосити в розшук, якщо він не в Києві. Сьогодні він порушив умови домашнього арешту, але захист стверджує, що він залишається в столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генпрокурора Ірини Венедіктової в ефірі "Україна 24".

"Інформацію, де Медведчук ми перевіряємо. Ми на зв'язку з його адвокатами, адвокати кажуть, що нададуть свідоцтво, що він на місці. У нас поки такої впевненості немає. Якщо ми не переконаємося, що він знаходиться вдома, будемо оголошувати його в розшук. Як тільки оголосимо в розшук і знайдемо - знову підемо до суду і будемо просити утримання під вартою", - зазначила вона.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що Віктор Медведчук втік з-під домашнього арешту, під яким перебував у зв'язку з підозрою у державній зраді та сприянні терористичним організаціям.

До цього була інформація про спробу втечі 21 лютого, але вона не підтвердилася.

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Віктор МедведчукІрина ВенедіктоваДомашній арешт