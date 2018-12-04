Медведчук не бере участі в переговорах ТКГ в Мінську, - Марчук

Фото: Віктор Медведчук (vybor.ua)

Зараз від СБУ в переговорах бере участь інша людина, повідомив представник України в ТКГ

Лідер громадського руху "Український вибір - Право народу", член партії "За життя" Віктор Медведчук вже не бере участь у переговорах Тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі (ТКГ) в Мінську. Про це заявив представник України в ТКГ Євген Марчук, передає РБК-Україна з посиланням на "ВВС Україна".

Марчук, відповідаючи на питання про роль Медведчука, сказав: "Наскільки я знаю, на переговорах він був представником СБУ та медіатором на рівні між президентами. Зараз від СБУ - вже кілька раундів інша людина".

Крім того, за словами Медведчука, "що стосується того, що в мінських переговорах після так званих "виборів" в окремих районах Донецької і Луганської областей, то формат не змінився". Він додав, що від Донецька змінився парламентер, від Луганська залишився той же.

Нагадаємо, він також заявив, що Україна пропонує встановити черговий режим тиші в районі операції Об'єднаних сил під час новорічних свят та на весь період зимових канікул.