Медведчук заговорив. Чи будуть нові підозри у справі кума Путіна

Свідчення Віктора Медведчука є підставою для допиту осіб проти яких він свідчить лише при наявності відповідних доказів слів нардепа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву в ефірі телемарафону члена комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федіра Веніславського.

"Свідчення, які дає Медведчук, це є свідчення особи, яка підозрюється у вчиненні важких злочинів, є лише одним із різновидів доказів у кримінальному провадженні. Якщо у органів досудового розслідування є інші докази, або інші фактичні дані, які доводять те, що говорить Медведчук, то наступний крок - це щонайменше допит тих осіб, які були задіяні в незаконних схемах", - розповів він. А далі, за його словами, вже будуть органи досудового розслідування вирішувати є чи немає підстав для оголошення підозр для інших фігурантів цього процесу чи ні.