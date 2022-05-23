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Медведчук заговорив. Чи будуть нові підозри у справі кума Путіна

Фото: Віктор Медведчук (kremlin.ru)
Автор: Наталія Гурковська

Свідчення Віктора Медведчука є підставою для допиту осіб проти яких він свідчить лише при наявності відповідних доказів слів нардепа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву в ефірі телемарафону члена комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федіра Веніславського.

"Свідчення, які дає Медведчук, це є свідчення особи, яка підозрюється у вчиненні важких злочинів, є лише одним із різновидів доказів у кримінальному провадженні. Якщо у органів досудового розслідування є інші докази, або інші фактичні дані, які доводять те, що говорить Медведчук, то наступний крок - це щонайменше допит тих осіб, які були задіяні в незаконних схемах", - розповів він.

А далі, за його словами, вже будуть органи досудового розслідування вирішувати є чи немає підстав для оголошення підозр для інших фігурантів цього процесу чи ні.

Нагадаємо, у 2021 році Віктору Медведчуку оголосили декілька підозр. Зокрема, його підозрюють у державній зраді та роботі з терористичним організаціям "ЛДНР".

До початку війни він знаходився під домашнім арештом, з-під якого втік відразу після початку бойових дій.

Про затримання Медведчука стало відомо ввечері 12 квітня. Він намагався втекти з країни.

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Віктор Медведчук