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Медведчук вирішував питання свого бізнесу в Криму з Путіним, - Баканов

Автор: РБК-Україна

Народний депутат Віктор Медведчук вирішував питання свого бізнесу в окупованому Криму з президентом Росії Володимиром Путіним. Зокрема, ті, які стосувалися перереєстрації його бізнесу в рамках російського законодавства.

Про це на брифінгу заявив глава Служби безпеки України Іван Баканов.

За його словами, Медведчук за незаконною схемою перереєстрував компанію " ові проекти" в Росії, щоб зберегти можливість розробляти родовище газу "Глибоке".

"Схематоз полягав ще в тому, що певні підприємства, які мали реєстрацію не на території Криму, наприклад, київську, як у нашому випадку, перереєструвалися завдяки прийнятому "закону" на території тимчасово окупованої. Першопрохідцем схеми виявилося ТОВ "Нові проекти", яке, на нашу думку афілійовано з Медведчуком", - зазначив Баканов.

Він також підкреслив, що Медведчук намагався платити податки не в Україні, а в Росії.

"Доля Медведчука в цій компанії безпосередньо підтверджена експертизою, яка проведена в рамках кримінальної справи. Більш того, за версією слідства, що підтверджено експертизою, сам Медвдечук відправив лист за цим проектом, адресований президенту РФ Володимиру Путіну. На нашу думку, це нонсенс, що народний депутат України сприяє і легітимує окупацію Кримського півострова", - заявив Баканов.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Медведчуку і його соратнику Тарасу Козаку повідомили про підозру у державній зраді за трьома епізодами.

РБК-Україна писало, що сьогодні українські правоохоронці проводять масові обшуки за місцем проживання Медведчука і в офісі "Опозиційної платформи - За життя".

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Новини України Віктор МедведчукдержзрадаІван Баканов