Медведчук прокоментував кримінальну справу проти нього

За словами Медведчука, його позиція в питанні мирного врегулювання, повністю відповідає законам України

Лидер движения "Украинский выбор" Виктор Медведчук прокомментировал подозрения Генпрокуратуры в госизмене и посягательстве на территориальную целостность Украины. Об этом сообщает РБК-Укриана, ссылаясь на телеканал "112".

По словам Медведчука, его позиция в вопросе мирного урегулирования, полностью соответствует действующему законодательству.

"Моя принципиальная позиция состоит в том, что для мирного урегулирования ситуации на Донбассе нужно предложить те решения, которые заложены в основу Минских соглашений, и которые необходимо реализовать киевской власти, но которая этого не делает. На съезде я заявил, что для решения этой проблемы в первую очередь нам нужно реализовать тот комплекс мер, которые могут решить ситуацию", - сказал Медведчук.

По его словам, "политические репрессии" в отношении него продолжаются в течении нескольких лет, в том числе попытки возбудить уголовные дела.

Напомним, генеральная прокуратура Украины внесла сведения о совершении Виктором Медведчуком уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст.110 УК Украины и ч.1 ст.111 УК Украины, - посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и госизмены. Производство было начато по обращению нардепа от фракции "Народный фронт" Андрея Тетерука.

Как отмечается, Виктор Медведчук сделал заявление на партийном съезде 29 января 2019 года в Киеве, заявив о необходимости образования так называемого автономного региона Донбасс с образованием собственного парламента и правительства, а также о закреплении такого статуса в Конституции Украины.

Провозглашение концепции образования автономного региона Донбасс способствует законодательному закреплению временно оккупированной территории вопреки Конституции и предоставляет иностранному государству помощь в проведении подрывной деятельности против Украины, в том числе и информационной поддержки.

РБК-Украина писало, что ранее глава государства Петр Порошенко назвал Медведчука представителем президента РФ Владимира Путина в Трехсторонней контактной группе в Минске.