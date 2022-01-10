Медведчук залишиться під домашнім арештом. Суд продовжив запобіжний захід

"Суддя Печерського суду м. Києва Білоцерковець щойно продовжив Медведчуку домашній арешт до 10 місяців, при тому, що за законом максимальний термін домашнього арешту не може перевищувати 6 місяців", - повідомив Кузьмін.

Зазначимо, граничний термін домашнього арешту для Медведчука закінчився ще у листопаді 2021 року за так званою "кримською справою", в якій він проходить обвинуваченим у державній зраді та замаху на розграбування надр на окупованому півострові.

Ця справа стосується розробки газового родовища "Глибоке" на шельфі Чорного моря. За версією слідства, Медведчук вступив у змову з російськими чиновниками для видобутку корисних копалин.

Нагадаємо, з жовтня 2021 року нардеп перебуває під цілодобовим арештом у справі про контрабанду вугілля з окупованого Донбасу, в якій його також звинувачують у державній зраді.

За "вугільною справою" вже дозволили затримати колишнього міністра енергетики Володимира Демчишина, а на п'ятого президента Петра Порошенка чекають у Держбюро розслідувань для участі у слідчих діях.