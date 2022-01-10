Медведчук останется под домашним арестом. Суд продлил меру пресечения

"Судья Печерского суда г. Киева Белоцерковец только что продлил Медведчуку домашний арест до 10 месяцев при том, что по закону максимальный срок домашнего ареста не может превышать 6 месяцев", - сообщил Кузьмин.

Отметим, предельный срок домашнего ареста для Медведчука истек еще в ноябре 2021 года по так называемому "крымскому делу", в котором он проходит обвиняемым в государственной измене и покушении на разграбление недр на оккупированном полуострове.

Это дело касается разработки газового месторождения "Глубокое" на шельфе Черного моря. По версии следствия, Медведчук вступил в сговор с российскими чиновниками для добычи там полезных ископаемых.