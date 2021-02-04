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Медведчук буде відповідати за свою історичну роль в подіях на Донбасі, - Аваков

Четвер 04 лютого 2021 22:47
Медведчук буде відповідати за свою історичну роль в подіях на Донбасі, - Аваков
Фото: Віктор Медведчук (РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Народний депутат Віктор Медведчук буде відповідати за свою "історичну роль" у подіях на Донбасі. На даний момент він не ховається.

Про це заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков в ефірі "Право на владу" на 1+1.

На питання про роль Медведчука у подіях 2013-2014 роки, початку війни на Донбасі, а також про те, торкнуться санкції самого Медведчука, Аваков заявив, що нардеп відповість за свою "роль" в цих подіях.

"З 2014-го по 2016 рік Медведчук, в тому числі, був членом однієї з робочих груп по переговорах. (з Донбасу, - ред.) Давайте не йти в сторону від ключового рішення, яке є сьогодні. Пан Медведчук за свою історичну роль буде відповідати. І я бачу, що останнім часом він не ховається. Він говорить про це дуже відкрито і дуже чітко", - сказав міністр.

Нагадаємо, увечері 2 лютого Зеленський наклав санкції на телеканали 112, NewsOne і ZIK, а також їх власника Тараса Козака, який є соратником нардепа Віктора Медведчука.

Як повідомляло РБК-Україна, сьогодні Верховний суд отримав два позови про оскарження указу Зеленського про введення санкцій проти каналів 112, NewsOne і ZIK. Суд просять частково скасувати указ президента.

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Новини України Політика Віктор МедведчукАрсен Аваков

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