Медведчук будет отвечать за свою историческую роль в событиях на Донбассе, - Аваков

Фото: Виктор Медведчук (РБК-Украина)

Народный депутат Виктор Медведчук будет отвечать за свою "историческую роль" в событиях на Донбассе. На данный момент он не прячется.

Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в эфире "Право на владу" на 1+1.

На вопрос о роли Медведчука в событиях 2013-2014 года, начале войны на Донбассе, а также о том, коснутся ли санкции самого Медведчука, Аваков заявил, что нардеп ответит за свою "роль" в этих событиях.

"С 2014-го по 2016 год Медведчук, в том числе, был членом одной из рабочих групп по переговорам. (по Донбассу, - ред.) Давайте не уходить в сторону от ключевого решения, которое есть сегодня. Господин Медведчук за свою историческую роль будет отвечать. И я вижу, что в последнее время он не прячется. Он говорит об этом очень открыто и очень четко", - сказал министр.

Напомним, вечером 2 февраля Зеленский наложил санкции на телеканалы 112, NewsOne и ZIK, а также их владельца Тараса Козака, который является соратником нардепа Виктора Медведчука.

Как писало РБК-Украина, сегодня Верховный суд получил два иска об обжаловании указа Зеленского о введении санкций против каналов 112, NewsOne и ZIK. Суд просят частично отменить указ президента.