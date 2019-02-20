Медогляд моряка Артеменко в РФ тривав дві години, - адвокат

Адвокати наполягають на повному медичному обстеженні

В Российской Федерации провели формальный медицинский осмотр війскьковополоненого украинского моряка Андрея Артеменко, который длился два часа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение адвоката Николая Полозова в Facebook.

Адвокат отмечает, что такой подход неприемлем, поэтому сторона защиты будет требовать полного обследования украинского моряка Артеменко, а также раненых военнопленных Андрея Эйдера и Василия Сороки.

"В отношении раненого военнопленного Андрея Артеменко российские власти провели формальное обследование состояния здоровья. Всего на два часа, для галочки. Такой подход неприемлем", - написал Полозов.

Ранее уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила украинскому омбудсмену Людмиле Денисовой, что трех раненых украинских военнопленных моряков будет направлено на обследование в больницу.

Накануне Москалькова посетила украинских моряков в СИЗО "Лефортово" и убедилась в том, что трем раненым военнопленным действительно нужна медицинская помощь.

РБК-Украина писало, что 14 февраля Федеральная служба безопасности России отказалась удовлетворить ходатайство о передаче трех украинских моряков, раненых при задержании в Керченском проливе, для обследования и лечения.