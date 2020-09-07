Повільне зростання: що відбувається з курсом долара 7 вересня

В обмінних пунктах України 7 вересня 2020 року о 12:00 курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем зріс на 2 копійки до 27,81 гривень за долар. Курс євро виріс на 3 копійки до 32,89 гривень за євро.

Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

Готівковий ринок

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 27,59 (27,56 - 4 вересня), продажу - 27,81 (27,79 - 4 вересня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 32,39 (32,40 - 4 вересня), продажу - 32,89 (32,86 - 4 вересня) грн за євро. Середній курс купівлі російського рубля становить 3,42 (3,42 - 4 вересня), продажу 3,78 (3,79 - 4 вересня) грн за 10 рублів.

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10:30 7 вересня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 2 копійки до 27,78 гривень за долар, курс купівлі до 27,76 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 15 копійок до 32,89 гривень за євро.

Курс НБУ

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 7 вересня довідковий курс на рівні 27,73 грн/долар, не змінивши його порівняно з 4 вересня (27,73 грн). Таким чином, офіційний курс НБУ на наступний день буде встановлено приблизно на цьому рівні.

Курси в банках

Найбільші банки встановили курс долара в межах 27,65 - 27,85 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з попереднім днем.

Згідно з прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня очікується помірний ріст курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,9-28,0 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 27,8/28,0 грн.

Нагадаємо, заступник голови Національного банку Юрій Гелетій, заявив, що Національний банк України не очікує суттєвих коливань курсу долара до гривні до кінця року. У разі нестабільності НБУ буде втручатися в ситуацію на валютному ринку.