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НБУ не очікує суттєвих коливань курсу долара кінця року

Київ, Четвер 03 вересня 2020 15:00
НБУ не очікує суттєвих коливань курсу долара кінця року
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У разі шоків НБУ втрутиться в ситуацію на валютному ринку

Національний банк України не очікує суттєвих коливань курсу долара до гривні до кінця року. У разі нестабільності НБУ втручатиметься в ситуацію на валютному ринку.

Про це на брифінгу сказав заступник голови Національного банку Юрій Гелетій, передає кореспондент РБК-Україна.

"Ми працюємо в режимі гнучкого валютного курсу. Тому не має жодних планів переходити до режиму фіксованого курсу. Ми вважаємо, що гнучке курсоутворення є важливим елементом політики інфляційного таргетування і виступає запобіжником накопичення дисбалансів в економіці", - сказав він.

За його словами, у разі виникнення коливань на ринку НБУ буде вживати заходів для їх згладжування.

"В умовах відсутності шоків ми не очікуємо суттєвих коливань на валютному ринку", - сказав Гелетій.

Як свідчать прогнози фінансових аналітиків, опитаних РБК-Україна, в даний момент приводів для раптової девальвації восени 2020 року немає. Гривня може різко обвалитися у разі політичної кризи або чергового локдауна через коронавірус.

Протягом осені 2020 року аналітики прогнозують поступову девальвацію гривні до долара. Курс очікується в межах від 27 до 30 гривень/долар.

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