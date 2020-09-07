Міжбанк відкрився зростанням курсу долара

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар піднявся до рівня 27,80 гривень

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 7 вересня 2020 року в продажу в порівнянні з закриттям попередньої сесії зріс на 2 копійки до 27,78 гривень за долар, курс купівлі до 27,76 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 15 копійок до 32,89 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 27,7650 - 27,7850 грн/долар, євро 32,8737 - 32,8946 грн/євро, російський рубль 0,3667 - 0,3671 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 27,7650 27,7850 EUR/UAH 32,8737 32,8946 RUB/UAH 0,3667 0,3671

Відзначимо, 4 вересня торги по долару закрилися в діапазоні: 27,7300 - 27,7600 грн/долар, євро 32,7186 - 32,7484 грн/євро, російський рубль 0,3679 - 0,3685 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 7 вересня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,73 гривень за долар. Курс на 4 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Згідно з прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня очікується помірний ріст курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,9-28,0 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 27,8/28,0 грн.

Нагадаємо, заступник голови Національного банку Юрій Гелетій, заявив, що Національний банк України не очікує суттєвих коливань курсу долара до гривні до кінця року. У разі нестабільності НБУ буде втручатися в ситуацію на валютному ринку.