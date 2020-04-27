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Повільне зростання: що відбувається з курсом долара 27 квітня

Новини » Економіка     27.04.2020 - 12:50
Повільне зростання: що відбувається з курсом долара 27 квітня
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подорожчав на 1 копійку, євро - на 11 копійок

В обмінних пунктах України сьогодні, 27 квітня 2020 року, в 12:00 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 1 копійку до 27,41 гривень за долар, курс євро виріс на 11 копійок до 29,62 гривень за євро. Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

Готівковий ринок

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 27,06 (27,04 - 24 квітня), продажу - 27,41 (27,40 - 24 квітня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 29,04 (28,93 - 24 квітня), продажу - 29,62 (29,51 - 24 квітня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,17 (3,14 - 24 квітня), продажу 3,69 (3,63 - 24 квітня) грн за 10 рублів.

Міжбанк

Нагадаємо, 27 квітня міжбанківський валютний ринок відкрився зростанням курсу долара. У продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 1 копійку до 27,15 гривень за долар, курс купівлі до 27,11 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 13 копійок до 29,43 гривень за євро.

Курс НБУ

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 27 квітня довідковий курс на рівні 27,12 грн/долар, знизивши його порівняно з 24 квітня (27,14 грн). Таким чином, офіційний курс НБУ на наступний день буде встановлено приблизно на цьому рівні.

Курси в банках

Найбільші банки встановили курс долара в межах 27,05 - 27,30 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з попереднім днем.

Повільне зростання: що відбувається з курсом долара 27 квітня

Протягом найближчого тижня очікується незначне зростання курсу долара до гривні. Згідно з прогнозом аналітиків, долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,1-27,2 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 27,1/27,4 грн.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України (НБУ) ухвалив рішення знизити облікову ставку з 10,0% до 8,0% річних з 24 квітня 2020 року. Зниження центральним банком ключової ставки зазвичай призводить до девальвації національної валюти, проте поки торги показують відсутність значимої реакції валютного ринку на це рішення НБУ.

Міжбанк відкрився зростанням курсу долара НБУ на 27 квітня підвищив офіційний курс долара
Теми: Курс долара
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