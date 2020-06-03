Повільне зниження: що відбувається з курсом долара 3 червня

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар дешевшає в обмінних пунктах, євро йде вгору

В обмінних пунктах України сьогодні, 3 червня 2020 року, в 12:00 курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 1 копійку до 26,88 гривень за долар. Курс євро виріс на 18 копійок до 30,03 гривень за євро.

Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

Готівковий ринок

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 26,66 (26,66 - 2 червня), продажу - 26,88 (26,89 - 2 червня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 29,56 (29,41 - 2 червня), продажу - 30,03 (29,85 - 2 червня) грн за євро. Середній курс купівлі рубля становить 3,39 (3,35 - 2 червня), продажу 3,88 (3,85 - 2 червня) грн за 10 рублів.

Міжбанк

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 3 червня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 2 копійки до 26,79 гривень за долар, курс купівлі - 26,77 гривень за долар. Курс євро на продажу збільшився на 7 копійок до 30,05 гривень за євро.

Курс НБУ

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 3 червня довідковий курс на рівні 26,77 грн/долар, знизивши його порівняно з 2 червня (26,79 грн). Таким чином, офіційний курс НБУ на наступний день буде встановлено приблизно на цьому рівні.

Курси в банках

Найбільші банки встановили курс долара в межах 26,70 - 26,85 грн/долар, знизивши його у порівнянні з попереднім днем.

Як повідомляло РБК-Україна, населення України в травні 2020 року продало комерційним банкам готівкової валюти 860,2 млн доларів (в еквіваленті) і купило на 908,8 млн доларів.

Таким чином, у травні знову спостерігалася чистий продаж валюти населенням, яка склала 48,5 млн доларів.

Нагадаємо, міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв'ю РБК-Україна заявив, що не бачить причин для зміцнення курсу гривні до долара.

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Автор: Олександр Білоус